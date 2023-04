«Celtics in Six» στον α' γύρο των play-offs, καθώς η ομάδα της Βοστόνης πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Ανατολής όπου θα αντιμετωπίσει στους Σίξερς. Στο Game 6 της σειράς επικράτησε των Χοκς με 128-126 και έκανε το 4-2.

Μπορεί ο Τρέι Γιανγκ να έκανε τα πάντα στα δύο προηγούμενα ματς της σειράς προκειμένου να κρατήσει τους Χοκς «ζωντανούς» στη διεκδίκηση της πρόκρισης, αλλά όπως λένε και οι Αμερικανοί «when the going gets tough, the tough get going» και οι «διόσκουροι» των Σέλτικς βάλθηκαν να το επιβεβαιώσουν.

Στο 6ο παιχνίδι που διεξήχθη στη Βοστόνη χρειάστηκε ένα 11-0 σερί στην τελευταία περίοδο με το οποίο έβαλαν «τέλος» στις ελπίδες της Ατλάντα για πιθανότητα Game 7. Συγκεκριμένα και ενώ οι Χοκς είχαν προβάδισμα με 113-110 στα 6:24 πριν από το τέλος του αγώνα, οι «Κέλτες» έφτασαν στο 113-121 και έφτασαν στη νίκη και στη πρόκριση στα ημιτελικά της Ανατολής. Εκεί όπου περιμένουν εδώ και μέρες οι ΦΙλαδέλφεια Σίξερς.

Ο Τζέιλεν Μπράουν με 32 πόντους (7/17 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και ο Τζέισον Τέιτουμ με άλλους 30 πόντους (7/10 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 4/4 βολές, 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ) ήταν εκείνοι που ηγήθηκαν για το 4-2 στη σειρά, ενώ κομβικό ρόλο έπαιξαν επίσης οι Αλ Χόρφορντ (10π., 12ριμπ. και καθοριστικό τρίποντο στο τέλος), Μάρκους Σμαρτ (22π.) και Μάλκολμ Μπρόγκντον (17π., 4ασ.)

Για λογαριασμό των Χοκς που αποχαιρέτησαν τη φετινή σεζόν, ο Γιανγκ είχε 30 πόντους και 12 ασίστ, ενώ ακολούθησαν οι Χάντερ (20π.), Κόλινς (16π.) και Μάρεϊ (14π., 11ασ., 7ριμπ.)

Τα δωδεκάλεπτα: 34-35, 67-68, 100-98, 120-128.