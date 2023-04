Το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη της σεζόν κερδίζει ο Λάουρι Μάρκανεν των Γιούτα Τζαζ, ξεπερνώντας τους Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Τζέιλεν Μπράνσον.

Ο Λάουρι Μάρκανεν μπορεί να κατετάγη στον στρατό της Φινλανδίας, όμως σήμερα έμαθε πως είναι ο πιο βελτιωμένος παίκτης της χρονιάς του ΝΒΑ. Ο Φινλανδός φόργουορντ πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα των Γιούτα Τζαζ και παρότι δεν κατάφερε να φέρει την ομάδα του στα play-offs, πήρε ένα ατομικό βραβείο για να κλείσει θετικά τη σεζόν του.

Η επικράτησή του δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς είχε να αντιμετωπίσει δύο επίσης εντυπωσιακές επιδόσεις, αυτές του Τζέιλεν Μπράνσον των Νικς αλλά και του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Θάντερ.

Παρόλα αυτά ο Μάρκανεν τους ξεπέρασε στην ψηφοφορία του πιο MIP, έχοντας τη φετινή σεζόν σε 66 αναμετρήσεις ως βασικός, 25.6 πόντους, 8.6 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και 39.2% από το τρίποντο, για τα σχεδόν 35 λεπτά που πατούσε παρκέ.

The 2022-23 Kia NBA Most Improved Player is... Lauri Markkanen!#KiaMIP#NBAAwards@Kia pic.twitter.com/d41McU0Ras