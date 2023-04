Πιτίνο: «Αποκάλυψε» τον αριθμό του σε ζωντανή μετάδοση και δέχθηκε γρήγορα πάνω από 300 μηνυματα (vid)

Ο Ρικ Πιτίνο... αποκάλυψε το τηλέφωνο του κινητού του σε ζωντανή μετάδοση στο Game 4 των Νικς με τους Καβς και δέχθηκε 300 μηνύματα μέσα σε 24 ώρες.

Κατά τη διάρκεια μιας διακοπής στο Game 4 των Νικς με τους Καβς, η κάμερα πήγε στους διάσημους του Madison Square Garden και ένας από αυτούς ήταν και ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής και θρύλος του NCAA, Ρικ Πιτίνο. Μάλιστα η κάμερα... έπιασε τον 70χρονο head coach να δίνει τον αριθμό του σε ένα γνωστό του, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πως μετά από αυτό δέχθηκε πάνω από 300 μηνύματα μέσα σε 24 ώρες.

«Χθες έβλεπα το παιχνίδι των Νικς και κάποιος διάβασε τα χείλη μου στην τηλεόραση τότε που έδιναν τον αριθμό του τηλεφώνου μου. Δέχθηκα πάνω από 300 μηνύματα. Το περίεργο είναι ότι το 95% εξ' αυτών ήταν όμορφα και θετικά. Πήρα και στοιχεία για 7 νέους παίκτες για recruit. Το νέο μου νούμερο είναι....», ήταν τα λόγια του προπονητή του St John's.

So yesterday I was enjoying the Knicks game n someone read my lips on TV giving out my phone number. Over 300 plus messages came in - here’s the bizarre news, 95% were nice n positive. I got a lead on 7 new recruits. My new cell is…..😜