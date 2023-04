Ο Νίκολα Γιόκιτς πέτυχε το πρώτο του φετινό triple double στα play-offs, θέλει να κερδίσει ξανά τον Ρούντι Γκομπέρ σε σειρά και έχει πάρει τους Νάγκετς... στις πλάτες του για μία ονειρεμένη χρονιά.

Μία από τις πιο μονόπλευρες σειρές του πρώτου γύρου για τα φετινά play-offs τείνει να γίνει αυτή των Νάγκετς με τους Τίμπεργουλβς. Το Νο1 seed της Δύσης έφτασε στο 3-0 μετά και τη νίκη του στη Μινεσότα και πλέον σκέφτεται τη... σκούπα, μαζί και την πρόκριση.

Οι Νάγκετς είδαν τον Γιόκιτς να γράφει το πρώτο του triple-double στα φετινά play-offs και να ανοίγει ακόμα περισσότερο τον δρόμο. Η παρέα του Σέρβου, που είναι φυσικά και φέτος ένας από τους υποψηφίους για το βραβείο του MVP, παίζει απέναντι στους Τίμπεργουλβς επιβεβαιώνοντας το Νο1 που κατέκτησε στη Δύση.

Τόσο όσο, σαν το μαρτύριο της σταγόνας, το Ντένβερ έχει συνεχώς απαντήσεις και πρωταγωνιστές, με τον Γιόκιτς να ξεκινάει... σβηστός, τον Μάρεϊ να αναλαμβάνει να θυμίσει πόσα θα μπορούσε να πετύχει αν δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά και τα πάντα γύρω τους να λειτουργούν ρολόι. Όταν χρειάστηκε, στην πρώτη εκτός έδρας «μάχη», ο Σέρβος σέντερ βγήκε μπροστά...

Δεν είναι τυχαία πράγματα τα όσα συμβαίνουν στο Ντένβερ τη φετινή σεζόν. Αποτελεί κοινό μυστικό πως ο Γιόκιτς μπορεί να κάνει τους πάντες γύρω του καλύτερους, κάτι που εν πολλοίς συμβαίνει.

Γύρω του, όπως είναι λογικό, γυρίζει όλη η επίθεση των Νάγκετς και με κέντρο βάρους εκείνον στην επίθεση βγαίνουν τα καλύτερα σουτ. Δεν ανακαλύπτει κάποιος την Αμερική, βλέποντας τον τρόπο που πασάρει ο 28χρονος με πρόσωπο ή πλάτη.

Μία σχέση αμφίδρομη μεταξύ αυτού και της ομάδας. Η χρυσή τομή της επιτυχίας περιλαμβάνει μαζί με την επιθετική φαντασία του πολυμήχανου σέντερ και την αμυντική ισορροπία. Ο Κάλντγουελ-Πόουπ τόνισε μετά το Game 2 της σειράς πως θέλει να γίνει ένα από τα επιδραστικά κομμάτια της ομάδας.

Η πίεση που μπορούν οι περιφερειακοί αμυντικοί της ομάδας στην μπάλα, ίσως αποδειχθεί ο X-Factor, αφού άπαντες θα προσπαθήσουν να σημαδέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον Γιόκιτς στην άμυνα. Το βαρύ σχήμα των Τίμπεργουλβς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον συγκεκριμένο τομέα και οι Καρλ Άντονι Τάουντ, Γκομπέρ περνούν κάτω από τον πήχη των απαιτήσεων.

Ο σταρ των Νάγκετς παραμένει χαμηλά στη ρακέτα ώστε να μην εκτεθεί και τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ, όπως ανέφερε ο KCP, κάνουν τη δική τους δουλειά.

Η άτυπη κόντρα του Γιόκιτς με τον Γκομπέρ κρατάει... χρόνια. Από την επική σειρά της φούσκας μεταξύ των Νάγκετς και των Τζαζ. Τότε που η πλευρά του Ντένβερ ήταν αυτή που χάρηκε στο φινάλε, επικρατώντας στο Game 7.

Αυτή είναι και η μοναδική φορά που είχαν συναντηθεί οι δυο τους σε σειρά play-offs, με τον Γιόκιτς να μετράει απέναντι στον Γάλλο 24.4 πόντους μέσο όρο, 9.1 ριμπάουντ, 6.5 ασίστ, αν συμπεριλάβει κανείς και τα τρία παιχνίδια της φετινής σειράς.

Στο Game 3 πέτυχε και το πρώτο triple double απέναντι στον μετρ της άμυνας και του rim protection, Ρούντι Γκομπέρ, επιδεικνύοντας συχνά πυκνά όλο το αρμονικό πακέτο του ταλέντου του στο παρκέ.

Nikola Jokic with the footwork 🌪



He's got a triple-double with 18 PTS, 10 REB, 10 AST as DEN leads in Q4.



ESPN | #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/vJEe4DmpoZ