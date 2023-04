Οι Γκρίζλις ενημέρωσαν επισήμως ότι ο Τζα Μοράντ δεν θα αγωνιστεί στο Game 2 με τους Λέικερς (20/4, 2:30) αφού εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό στο δεξί χέρι.

Το Μέμφις θα παραταχθεί δίχως τον Τζα Μοράντ στο αποψινό Game 2 των προημιτελικών της Δύσης με τους Λέικερς.

Ο γκαρντ των Γκρίζλις προσγειώθηκε άσχημα στα μέσα της τέταρτης περιόδου και αποχώρησε πρόωρα από το Game 1 όπου οι Καλιφορνέζοι έκαναν το break και άνοιξαν λογαριασμό στη σειρά.

Ο Μοράντ, ο οποίος φέτος μετράει 26.2 πόντους, 8.1 ασίστ και 5.9 ριμπάουντ γλίτωσε μεν το σπάσιμο όμως πονούσε αρκετά κι εν τέλει δεν θα παίξει στο δεύτερο παιχνίδι.

🚨 Ja Morant (hand) is OUT for tonight's Game 2 between the Grizzlies and Lakers. pic.twitter.com/AasxFLR7vx