Τις προηγούμενες 13 φορές που ο Κρις Πολ είδε τον Κρις Πολ να διευθύνει μία αναμέτρηση play-offs δεν κατάφερε να φύγει νικητής. Αυτή η αρνητική παράδοση ολοκληρώθηκε μετά τη νίκη των Σανς επί των Κλίπερς στο Game 2.

Η πιο... περίεργη ιστορία των play-offs είχε να κάνει με τον Κρις Πολ και τον Σκοτ Φόστερ. Ο γκαρντ των Σανς δεν είχε καταφέρει σε κανένα από τα παιχνίδια που ο Φόστερ ήταν διαιτητής να φύγει με τη νίκη.

Συγκεκριμένα στα play-offs ο Πολ είχε φύγει ηττημένος με τις ομάδες του και τις 13 φορές που ο εν λόγω διαιτητής είχε οριστεί να διευθύνει την αναμέτρηση. Αυτή η ιστορία είχε κάνει τους προληπτικούς να πιστεύουν πως υπάρχει κάποιου είδους... μαγεία.

Ωστόσο οι Σανς αφού ισοφάρισαν τη σειρά με τους Κλίπερς, έβαλαν και οριστικά τέλος σε αυτά τα σενάρια, παίρνοντας ένα βάρος από τους ώμους του Κρις Πολ.

«Δεν το παρατήρησα. Προσπαθούμε όλοι να περιορίσουμε τους αντιπερισπασμούς. Είναι αυτό που είναι» ήταν τα λόγια του όταν ρωτήθηκε για την πρώτη του νίκη στη 14η απόπειρα στα play-offs, παρέα με τον Φόστερ.

Η 14η αποδείχθηκε τελικά φαρμακερή, αν και ο Πολ είχε άλλη μία περιπέτεια, αφού μετά τη νίκη του Φοίνιξ υποβλήθηκε σε ακτινογραφία για το δεξί του χέρι, όμως ήταν καθαρή και θα δώσει κανονικά το παρών στο Game 3 του Λος Άντζελες.

Chris Paul had lost 13-straight playoff games with Scott Foster officiating until tonight. pic.twitter.com/F2mbYtf46l