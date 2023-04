Ο Ντρέιμοντ Γκριν αναμένεται να γλιτώσει την τιμωρία με ποινή αποκλεισμού από το επόμενο ματς της σειράς με τους Κινγκς ύστερα από τα όσα έγιναν με τον Ντομάντας Σαμπόνις.

Όπως είναι γνωστό ο φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς αποβλήθηκε από το Game 2 της σειράς με τους Σακραμέντο Κινγκς, επειδή πάτησε εσκεμμένα τον Ντομάντας Σαμπόνις ο οποίος είχε βρεθεί ξαπλωμένος στο παρκέ ύστερα από διεκδίκηση ριμπάουντ. Στη συνέχεια τα... έβαλε με τους φίλους των γηπεδούχων και ακολούθησε η αποχώρησή του από το ματς.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, δεν περιμένει βαριά τιμωρία τον πάουερ φόργουορντ των πρωταθλητών, ο οποίος αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στο Game 3 της σειράς, το οποίο θα διεξαχθεί στο Σαν Φρανσίσκο. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι είναι απίθανο να απουσιάσει και ότι απλά θα τιμωρηθεί με κάποιο πρόστιμο.

Αυτό σημαίνει ότι ο Στιβ Κερ μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Γκριν μετά το αρχικό 2-0 των Σακραμέντο Κινγκς και δη στην προσπάθεια που θα κάνουν οι πρωταθλητές να επιστρέψουν στην διεκδίκηση της πρόκρισης.

