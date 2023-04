Οι πρωταθλητές Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο μετά το 2-0 των Σακραμέντο Κινγκς και αναζητούν... ζωή στον δικό τους πλανήτη.

When the going gets tough the tough get going. Στην απλοϊκή του μετάφραση, λοιπόν, «όταν οι καταστάσεις δυσκολεύουν, οι σκληροί χαρακτήρες βγαίνουν μπροστά». Είναι δύσκολο μία ομάδα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας πως θα κάνει κάτι στο φινάλε για να βρει τον τρόπο, να μην καταφέρνει να σηκωθεί. Οι Γουόριορς για μία δεκαετία και κάτι περισσότερο, ήταν οι ταλαντούχοι, οι αρμονικοί, οι ποιοτικότεροι αλλά ταυτόχρονα οι σκληροί, αυτοί που έβρισκαν τον τρόπο στα κρίσιμα και κέρδιζαν όλα τα σημαντικά hustle plays.

Ο Στιβ Κερ θέλησε να τονίσει αυτά τα στοιχεία στους παίκτες του αμέσως μετά το Game 1. Αυτήν τη φορά δε διέκρινε κάποιο ζήτημα στρατηγικής, αλλά θέλησης. Τα πεπραγμένα του Γκριν στο παρκέ δε λειτουργούν ως ξυπνητήρι. Οι Κινγκς κερδίζουν κάθε μπάλα από τα μέσα της τρίτης περιόδου του Game 1 και με 17 επιθετικά ριμπάουντ τελικά καταλήγουν να... ανάψουν τη σπίθα.

Light the beam και μέσα σε 72 ώρες έχουμε το 2-0, κάτι που δε συνέβη ποτέ στην παρέα του Κάρι για 27 συνεχόμενες σειρές. Οι Γουόριορς στα σχοινιά, ψάχνοντας κάτι που δύσκολα πετυχαίνουν τη φετινή σεζόν, ένα «διπλό».

Οι Γουόριορς μεταφέρουν το 11-30 της σεζόν στα play-offs

Σε διάστημα 41 αγώνων οι πρωταθλητές δεν μπορούσαν όχι απλώς να βγάλουν θετικό ρεκόρ, αλλά ούτε καν να σταθούν με βάση το επίπεδό τους. Το 11-30 που μέτρησαν μακριά από τη θαλπωρή της έδρας τους ήταν νούμερο που έπρεπε να τους ανησυχήσει.

Οι μνήμες του παρελθόντος μπορεί να συντηρούσαν την ελπίδα, όμως τα προβλήματα εμφανίστηκαν σε δύο παιχνίδια του Σακραμέντο. Η άμυνά τους παραδόθηκε στις ορέξεις των Κινγκς. Ο Φοξ δεν αστειεύεται. Απέναντι στον πιο clutch παίκτη της φετινής λίγκας πρέπει να προσαρμοστείς και οι «πολεμιστές» στο Game 1 δεν το έκαναν.

Στο δεύτερο προσπάθησαν, όμως οι Κινγκς είχαν τον τρόπο να γεννούν πρωταγωνιστές. Πρώτα ο Σαμπόνις σε άμυνα και επίθεση αλλά κυρίως ο πάγκος που διατηρεί τα επίπεδα ενέργειας και αποφάσεων. Ο Μονκ ήταν για ένα ακόμα παιχνίδι εξαιρετικός και όταν χρειάστηκε δύο μεγάλα σουτ, οι Φοξ και Μίτσελ σημάδεψαν κέντρο! Οι Γουόριορς είναι άλλη ομάδα εκτός έδρας και το 14ο defensive rating της λίγκας (113.4 πόντοι ανά 100 κατοχές) είναι ταυτόχρονα χαμηλό αλλά και... πλασματικό αφού πρόκειται για συνδυασμό με την εντός έδρας επίδοσής τους. Για να προκριθούν χρειάζονται πρώτα να ισοφαρίσουν τη σειρά στην έδρα τους, αφού διαφορετικά θα ψάχνουν δύο νίκες μακριά από το σπίτι τους, έχοντας αποτύχει στις πρώτες δύο απόπειρες στο Σακραμέντο και με μόλις 11 στη σεζόν συνολικά.

Ο Κάρι και το τρίποντο

Ο Κερ θέλησε να αφυπνίσει τους παίκτες του και είχε δίκιο. Δεν ήταν όμως μόνο ζήτημα θέλησης, παρόλο που και στο Game 2 οι Κινγκς ήταν ένα βήμα μπροστά. Μπροστά σε κάθε διεκδικούμενη μπάλα, σε κάθε ριμπάουντ, σε κάθε χέρι που μπήκε στην άμυνα, έτοιμο να αλλοιώσει όλα τα σουτ.

Οι Γουόριορς τα έκαναν... θάλασσα στο διάστημα που ο Στεφ Κάρι πήρε τα λεπτά ξεκούρασης του Game 1. Αν όμως το πλάνο των πρωταθλητών είναι η απόλυτη εξάρτηση από τον σούπερ σταρ τους, τότε η παράστασή τους μπορεί να μην έχει αίσιο τέλος. Ο Κάρι μέτρησε 6/14 τρίποντα στην πρώτη αναμέτρηση και πέτυχε 30 πόντους στα 37:26 που αγωνίστηκε. Δύο βράδια αργότερα αυτά τα λεπτά έγιναν 40:46, οι πόντοι 28 και τα τρίποντα 3/13.

Ο Στεφ ήταν για άλλη μια φορά συγκλονιστικός αλλά το ρεζερβουάρ του έμοιαζε να αδειάζει στο φινάλε και το ματς τελικά κρίθηκε από τα χέρια των αντιπάλων του. Οι Γουόριορς πρέπει να κάνουν καλύτερη δουλειά όσον αφορά στο rotation για να φέρουν τον ηγέτη τους φρέσκο στα κρίσιμα σουτ των κλειστών παιχνιδιών.

Βέβαια για να συμβεί αυτό πρέπει να έρθουν οι σωστές αποφάσεις νωρίτερα. Ο συνδυασμός της box and one άμυνας στον Στεφ, αλλά και της αδιανόητης πίεσης στην μπάλα από τους Κινγκς, φέρνει τη σειρά στο 2-0 και το Γκόλντεν Στέιτ σε... τρικυμία. Οι Γουόριορς δε σούταραν κανένα δίποντο στα τελευταία 5 λεπτά του Game 2, επιχειρώντας 10 σουτ από την περίμετρο. Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο του Game 1 σούταραν 19 τρίποντα για 5 δίποντα. Οι επιλογές τους δεν ήταν πάντοτε οι ενδεδειγμένες, ακόμα και αν μιλάμε για την καλύτερη shooting team της ιστορίας του αθλήματος.

Το πρώτο παιχνίδι τους βρήκε στο 16/50 (32%) από την περίμετρο, το δεύτερο στο 13/40 (32.5%) και το άθροισμά τους μαζί με τα αμέτρητα λάθη τους, στα σχοινιά με το 2-0 στην πλάτη. Αν αποδείχθηκε κάτι από τα πρώτα δύο παιχνίδια της σειράς, αυτό είναι πως οι Κινγκς αποτελούν αυτήν την ώρα την καλύτερη ομάδα. Έχοντας την δίψα μετά τα 17 χρόνια ανομβρίας και την έδρα τους να ζει στο... κόκκινο όλα τα παιχνίδια, μοιάζουν σαν έτοιμοι από καιρό. Στο Σαν Φρανσίσκο, μάλιστα, έχουν δύο ευκαιρίες για να πετύχουν κάτι που θα μοιάζει με τελειωτικό χτύπημα. Οι σκληροί αυτοί τη φορά ανήκουν στο δικό τους στρατόπεδο...