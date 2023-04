Το πάτημα του Ντρέιμοντ Γκριν στον Ντομάντας Σαμπόνις θα στείλει τον Λιθουανό για ακτινογραφία, μετά το Game 2 της σειράς με τους Γουόριορς.

Ο Ντομάντας Σαμπόνις έδωσε ό,τι είχε στο παρκέ για να βοηθήσει τους Κινγκς να επικρατήσουν των Γουόριορς με 114-106 και να κάνουν το 2-0 στη σειρά. Ωστόσο μία ιδιαίτερη «μάχη» με τον Γκριν τον στέλνει για... ακτινογραφίες.

Συγκεκριμένα, μετά τη διεκδίκηση ενός ριμπάουντ, ο Σαμπόνις του έπιασε το πόδι και εκείνος σε αντίποινα τον πάτησε εσκεμμένα, κάτι που έφερε και την αποβολή του.

Όπως μεταφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Λιθουανός θα μεταφερθεί για ακτινογραφίες στα πλευρά και τους πνεύμονες και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί.

Draymond Green stomps on Domantas Sabonis.



He was hit with a flagrant 2 foul and ejected. pic.twitter.com/gYWvNO9lHR