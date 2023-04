Τζορτζ: «Πιο εύκολα... στέκονται στο NFL οι ΝΒΑers παρά το αντίθετο» (vid)

O Πολ Τζορτζ τόνισε πως οι NBAers μπορεί να σταθούν πιο εύκολα στο NFL παρά το αντίθετο.

Ο ηγέτης των Κλίπερς που θα χάσει το ξεκίνημα των playoffs κόντρα στους Σανς, αλλά κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη συνέχεια της postseason, έκανε τη σύγκριση ΝΒΑ και ΝFL. Μάλιστα ο Πολ Τζορτζ ανέφερε στο Podcast Show πως είναι πιο εύκολο για ένα παίκτη του ΝΒΑ να παίξει αμερικανικό football παρά το αντίθετο.

«Δεν νομίζω πως ένας παίκτης του NFL μπορεί να σταθεί εύκολα στο ΝΒΑ. Αυτό είναι αθλητικότητα και δύναμη, κάτι που δεν σημαίνουν τίποτα χωρίς να μπορείς να σουτάρεις τη μπάλα. Θεωρώ πως εμείς οι NBAers έχουμε καλύτερη ευκαιρία», ήταν τα λόγια του.

"I don't think an [NFL] player could cross over to the NBA... That athleticism, that strength—that means nothing if you can't shoot the ball in our league... I think we have a better chance."



