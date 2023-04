Πέρασαν 1564 ημέρες από τότε που είδαμε για τελευταία φορά Ντουράντ εναντίον ΛεΜπρόν και αυτή η καταμέτρηση θα συνεχιστεί, αφού ο πρώτος τέθηκε εκτός μάχης των Σανς κόντρα στους Λέικερς.

Ημέρα ξεκούρασης για τους Σανς. Οι «ήλιοι» από τη στιγμή που εξασφάλισαν το Νο4 της Δύσης αποφάσισαν να αφήσουν εκτός από την αναμέτρηση απέναντι στους Λέικερς, τέσσερις βασικούς τους παίκτες.

Συγκεκριμένα οι Κέβιν Ντουράντ, Ντέβιν Μπούκερ, Κρις Πολ και ΝτιΆντρε Έιτον θα απουσιάσουν από το ματς με τους «λιμνανθρώπους». Ο πρώτος μένει για να προφυλαχθεί ο αστράγαλός του, ενώ οι υπόλοιποι τρεις απλώς θα ξεκουραστούν.

Έτσι ο KD δε θα συναντηθεί ούτε τώρα με τον ΛεΜπρόν. Οι δυο τους ένεκα συγκυριών και τραυματισμών έχουν να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον 1564 μέρες, με τελευταίο τους συναπάντημα τα Χριστούγεννα του 2018.

