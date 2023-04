Οι Ρόκετς ψάχνουν τον επόμενο προπονητή τους και ήδη έχουν εντοπίσει δύο στόχους.

Όπως όλα δείχνουν ο Στίβεν Σάιλας δεν θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία των Ρόκετς και την επόμενη σεζόν. Νικ Νερς και Σκοτ Μπρουκς είναι πλέον υποψήφιο για να αναλάβουν τον πάγκο του Χιούστον.

Οι... ρουκέτες πραγματοποιούν φέτος μια απογοητευτική σεζόν και βρίσκονται στην 15η θέση της Δύσης με ρεκόρ 20-60. Σίγουρα χρειάζονται ηλεκτροσόκ ενόψει της νέας σεζόν, ενώ θα πρέπει να αξιοποιηθούν καλύτερα οι ταλαντούχοι παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ όπως ο Κέβιν Πόρτερ, ο Τζέιλεν Γκριν, ο Κένιον Μάρτιν τζούνιορ, ο Τζαμπάρι Σμιθ και ο Αλπερέν Σενγκούν.

