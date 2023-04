Γκριν για Κάρι: «Γιατί δεν παίρνει τα σφυρίγματα που πρέπει, επειδή δε διαμαρτύρεται;»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν υπερασπίστηκε τον Στεφ Κάρι, σπεύδοντας να σχολιάσει τις βολές που δεν κερδίζει ο συμπαίχτης του συγκριτικά με αυτές του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς αρχίζουν σταδιακά να βρίσκουν ρυθμό και φαίνονται έτοιμοι να υπερασπιστούν με αξιώσεις το δαχτυλίδι που κατέκτησαν την περσινή σεζόν. Οι «πολεμιστές» επικράτησαν με 136-125 των Θάντερ αλλά ο Ντρέιμοντ Γκριν μαζί με τον Κέβον Λούνεϊ βρήκε αφορμή να πιάσει κουβέντα με τους διαιτητές.

Συγκεκριμένα ο ψηλός των Γουόριορς αναρωτήθηκε γιατί ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ παίρνει τόσο συχνά σφυρίγματα και πηγαίνει στις βολές, κάτι που αντίθετα δε συμβαίνει με τον Στεφ Κάρι.

«Έχει δύο βραβεία MVP και τέσσερα πρωταθλήματα. Επειδή δε διαμαρτύρεται δεν παίρνει σφυρίγματα; Αν διαμαρτυρηθείς παίρνεις τεχνική ποινή» ακούγεται να λέει καθαρά στους διαιτητές της αναμέτρησης ο Γκριν, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά κάθε mindgame το οποίο βοηθάει την ομάδα του.

