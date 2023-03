ΜακΓκρέιντι: «Γιόκιτς για MVP» (vid)

Ο Τρέισι ΜακΓκρέιντι έδειξε την προτίμηση του στον Νίκολα Γιόκιτς για το βραβείο του MVP.

Nίκολα Γιόκιτς, Τζοέλ Εμπίντ και Γιάννη Αντετοκούνμπο μάχονται για το βραβείο του ΜVP στην πιο αμφίρροπη μάχη των τελευταίων ετών. Ο Τρέισι ΜακΓκρέιντι που κάποτε μάγευε στο ΝΒΑ και αποτελούσε έναν από τους πιο ποιοτικούς και ξεχωριστούς παίκτες της λίγκας πήρε θέση για το συγκεκριμένο θέμα, ψηφίζοντας τον Νίκολα Γιόκιτς.

«Ο Γιόκιτς και ο Εμπίντ έχουν πλεονέκτημε να κερδίσουν το βραβείο. Αλλά κλίνω προς τον Γιόκιτς. Δεν είναι τόσο καλός αμυντικός παίκτης σαν τον Εμπίντ. Όμως κάνει τόσα πολλά άλλα πράγματα που ισοφαρίζουν ότι δίνει ο Εμπίντ», ήταν τα λόγια του T-Mac.

"They [Nikola Jokic & Joel Embiid] equally have an advantage to win it [MVP]. I'm leaning towards Jokic... He's not a defensive player like Embiid... He does so many other things that equals out what Embiid brings."



—Tracy McGrady



