Με δυσκολία χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που έμεινε εκτός για να προφυλαχτεί το γόνατό του, αλλά με τους Λόπεζ και Μίντλετον να δηλώνουν... παρών, οι Μπακς επικράτησαν με 126-117 στο Ντιτρόιτ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απών, όπως και ο Τζρου Χόλιντεϊ και έτσι ο Κρις Μίντλετον γνώριζε πως ήταν η δική του βραδιά για τη φετινή σεζόν. Αυτός ήταν ο ήρωας της επικράτησης των Μπακς (54-21) επί των Πίστονς (16-59) με 126-117 στο Ντιτρόιτ, πραγματοποιώντας την καλύτερή του εμφάνιση στη σεζόν με 34 πόντους, έχοντας 12/16 δίποντα και 1/7 τρίποντα, παράλληλα με 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Οι Μπακς κατάφεραν με αυτόν μπροστάρη και άλλους τρεις να του δίνουν βοήθειες, να υπερκεράσουν έστω και με δυσκολία το εμπόδιο των Πίστονς αλλά και το ρεκόρ καριέρας των 32 πόντων του Άιβι.

Ο Λόπεζ ήταν για άλλη μία μέρα απροσπέλαστος στην άμυνα, ολοκληρώνοντας με double-double 24 πόντων και 14 ριμπάουντ, ενώ Κάρτερ και Πόριτς (14 ριμπάουντ) προσέθεσαν 22 και 21 αντίστοιχα.

Ο Μπρουκ μάλιστα ήταν αυτός που καθόρισε εν πολλοίς και την έκβαση με ένα σημαντικό επιθετικό ριμπάουντ. Οι Πίστονς προσπάθησαν να επιστρέψουν στο τελευταίο δίλεπτο, μειώνοντας σε 110-117, αλλά το tip-in του Λόπεζ, που ακολουθήθηκε από ένα τρίποντο του Μίντλετον, ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση.

Παίρνοντας όμως τα πράγματα από την αρχή, η αναμέτρηση μόνο εύκολη δεν ήταν για τους Μπακς που προηγήθηκαν με 39-50 και λίγο αργότερα 40-55, μόλις τρία λεπτά πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Με τον Άιβι όμως πρωταγωνιστή, οι Πίστονς μείωσαν σε 51-57 και μπήκαν με όρεξη στο δεύτερο μέρος.

Πηγαίνοντας ξανά... σφιχταγκαλιασμένοι (77-78, 31'), οι Μπακς πήραν ισχνό πλεονέκτημα με 90-94 στο φινάλε της 3ης, αλλά ο Ίνγκλις χρεώθηκε με τεχνική ποινή. Η αφετηρία ήταν τρεις πόντοι διαφορά, με τον Λόπεζ να αναλαμβάνει δράση και να στέλνει τους Μπακς στο 95-106 (40'), αλλά ακόμα και αυτό να μην είναι αρκετό. Το Ντιτρόιτ βρήκε τρόπο να επιστρέψει με τα μακρινά σουτ, με τον Κάρτερ (ολοκλήρωσε με 6/8) να βάζει ένα μεγάλο τρίποντο για το 97-111 (42') και τελικά το Μιλγουόκι να φτάνει στην 54η νίκη του στη σεζόν.

Jevon in transition. 🔥



He is 5-6 from three tonight. pic.twitter.com/wXeKSK2bjN