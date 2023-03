O Tρέι Γιανγκ θα πρέπει να μάθει να συγκρατεί τα νεύρα του.

Οι Χοκς επικράτησαν των Πέισερς, ωστόσο στην αναμέτρηση ο Γιανγκ έπαιξε μόλις για 21 λεπτά και φταίει ο ίδιος. Ο Τρέι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον θυμό του και έτσι πέταξε τη μπάλα στον διαιτητή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Δείτε

Trae Young ejected after throwing the ball at the Ref 😳 pic.twitter.com/4f4Tj7vHlM