Αποθέωση για τον Όστιν Ριβς από τους φιλάθλους των Λέικερς.

Οι Λέικερς επικράτησαν με 122-111 των Σανς, πήγαν 10οι στη Δύση και συνεχίζουν να παλεύουν για να μπουν στο play-in. Εκ των κορυφαίων των νικητών στο ματς, ήταν ο ανεβασμένος τον τελευταίο καιρό, Όστιν Ριβς που τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους και 11 ασίστ (ρεκόρ καριέρας).

Οι φίλαθλοι των λιμνάνθρωπων δεν έχασαν την ευκαιρία να τον αποθεώσουν, φωνάζοντας «MVP, MVP». Ο Ριβς φαίνεται να είναι ένα... στοίχημα που το κερδίζουν οι Λέικερς και έχει γίνει ήδη από τους αγαπημένους του κόσμου.

Austin Reaves gets "MVP" chants from Lakers crowd



He finished with 25 PTS and a career-high 11 AST 👏 pic.twitter.com/x5NvtRCl2i