Σαμπόνις και Εμπίντ εντυπωσιάσαν και αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας σε Δύση και Ανατολή.

Κινγκς και Σίξερς βρίσκονται σε ανοδική πορεία τον τελευταίο καιρό και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους Ντομάντας Σαμπόνις και Τζοέλ Εμπίντ. Οι εμφανίσεις των δύο σταρ ήταν αρκετές για να τους χαρίσουν τη διάκριση του παίκτη της εβδομάδας σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

Ο Λιθουανός ψηλός οδήγησε το Σακραμέντο σε ρεκόρ 3-0 την εβδομάδα που πέρασε, ενώ είχε 20 πόντους, 10.7 ριμπάουντ και 8.3 ασίστ κατά μέσο όρο. Από την άλλη ο ηγέτης των Σίξερς που παλεύει και για το βραβείο του MVP με τον Νικολα Γιόκιτς είχε 38.5 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 2.8 μπλοκ. Έτσι η Φιλαδέλφεια είχε ρεκόρ 4 νίκες και καμιά ήττα στην εβδομάδα.

NBA Players of the Week for Week 21.



West: Domantas Sabonis (@SacramentoKings)

East: Joel Embiid (@sixers) pic.twitter.com/1FW5oSQQ2X