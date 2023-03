Ίρβινγκ: «Παιδιά στο Κονγκό δουλεύουν σε ορυχεία για να φτιάξουν Tesla, που είναι η ελευθερία;

Ο Κάιρι Ίρβινγκ ύψωσε ασπίδα προστασίας στα παιδιά που εργάζονται σε ορυχεία στο Κονγκό, δείχνοντας ξανά πως είναι ένας παίκτης που έχει... φωνή και δεν σιωπά.

Συχνά πυκνα ο Κάιρι Ίρβινγκ τοποθετείται για θέματα που μεγάλο μέρος των συναθλητών του στο ΝΒΑ αποφασίζει αν σιωπήσει. Για άλλη μια φορά μίλησε για την αδικία που υπάρχει στον κόσμο και στο γεγονός πως μικρά παιδιά στο Κονγκο εργάζονται στα ορυχεία για να φτάχνουν Tesla.

«Πως να είμαι ελεύθερος όταν ξέρω πως παιδιά ακόμα δουλεύουν σε ορυχεία κοβάλτιου στο Κονγκό για να φτιάξουν Tesla;», ήταν τα λόγια του Uncle Drew.

Πριν λίγες ώρες ο γκαρντ των Μάβερικς στάθηκε και στην κριτική που δέχεται από τους επικριτές του για την μέτρια εικόνα που παρουσιάζει το Ντάλας στα ματς του. «Είναι 15 παίκτες στην ομάδα και εγώ είμαι ο... καρκίνος στο δωμάτιο. Έτσι με παρομοιάζετε. Αυτοί οι μεγαλύτεροι άντρες και γυναίκες δεν σταματάνε να αναφέρονται στο όνομα μου κάθε μέρα», ήταν τα λόγια του στο Twitch.

Kyrie Irving:



“How am I free… if I know kids are still working in cobalt mines in the Congo, making Teslas?” pic.twitter.com/igpJCLa1HC