Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα παραταχθούν στο ματς κόντρα στους Νετς (03:00) οι Μπακς.

Δεν θα έχουν τον ηγέτη τους στην αναμέτρηση κόντρα στο Μπρούκλιν (03:00) οι Μπακς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο δεξί χέρι, κάτι που δεν του επιτρέπει να δηλώσει διαθέσιμος για το ματς κόντρα στην παρέα του Μάικαλ Μπρίτζες και του Κλάξτον. Τα καλά νέα για τα ελάφια είναι πως τουλάχιστον θα έχουν στην αναμέτρηση τόσο τον Τζρου Χόλιντεϊ όσο και τον Τζέι Κράουντερ που ήταν αμφίβολοι.

Φέτος ο Έλληνας σταρ παλεύει για το τρίτο MVP της καριέρας του, δίνοντας μάχη με τον Νίκολα Γιόκιτς. Ο Greek Freak έχει 31.2 πόντους, 11.9 ριμπάουντ και 5.9 ασίστ οδηγώντας το Μιλγουόκι στο καλύτερο ρεκόρ στην Ανατολή.

