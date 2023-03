Την τελευταία του πνοή άφησε ο πατέρας του Μάτζικ Τζόνσον με τον θρύλο του ΝΒΑ να τον αποχαιρετά μέσα από πολλές και συγκινητικές λέξεις.

Ένα μαύρο πέπλο σκεπάζει την οικογένεια του Μάτζικ Τζόνσον, του οποίου ο πατέρας απεβίωσε το βράδυ της 8ης Μαρτίου.

Με μία σειρά από φωτογραφίες και ένα βίντεο στο οποίο εκφράζει την εκτίμησή του και τα μαθήματα που του δίδαξε ο πατέρας του, ο «Magic» θρύλος του ΝΒΑ αποχαιρετά τον «καλύτερό μου φίλο, τον ήρωά μου, το είδωλό μου».



«Είμαι πραγματικά συντετριμμένος. Χθες βράδυ έχασα τον πατέρα μου, Έρβινγκ Τζόνσον Σίνιορ» έγραψε αρχικά τονίζοντας πως ήθελε να του μοιάσει μεγαλώνοντας.

Thank you, Dad. I love you forever! ❤️🕊️ pic.twitter.com/ttgWbhThfN