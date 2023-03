Ο Τζίμι Μπάτλερ πήρε το αεροπλάνο και πήγε στο Λος Άντζελες για να βρεθεί στη μεγάλη στιγμή του Πάου Γκασόλ.

Ο Πάου Γκασόλ είδε τη φανέλα του να αποσύρεται από τους Λέικερς, ενώ μίλησε δακρυσμένος για τον Κόμπι Μπράιαντ και έδειξε πόσο τον αγαπά και πως δεν θα τον ξεχάσει ποτέ.

“I miss him so much, like many of us do. … I love you brother.”



Pau on Kobe 💜 pic.twitter.com/0sCGTHbYBz