Ο Πάου Γκασόλ είδε τη φανέλα του να αποσύρεται από τους Λέικερς και το Gazzetta γράφει για τον παίκτη που λάτρεψε ο Κόμπι Μπράιαντ, δημιουργώντας μια ξεχωριστή σχέση μαζί του.

O κορυφαίος Ισπανός μπασκετμπολίστας όλων των εποχών είδε τη φανέλα του με το Νο.16 να αποσύρεται από τους Λέικερς και να ανεβαίνει στον ουρανό της Crypto.Com Arena δίπλα σε εκείνη του φίλου του, του σπουδαίου Κόμπι Μπράιαντ που βρίσκεται πλέον στην γειτονιά των αγγέλων μαζί με την κορούλα του, Τζίτζι.

Ο Πάου Γκασόλ για πολλά χρόνια αποτελούσε έναν από τους κορυφαίους ψηλούς του ΝΒΑ, ειδικά τα χρόνια που έπαιζε στους Λέικερς και η επίδραση του στο παιχνίδι των λιμνάνθρωπων ήταν μεγάλη. Δημιούργησε μια σχέση αγάπης και αμοιβαίου σεβασμού με τον Black Mamba. Δημιούργησαν δεσμούς και εξαιρετικές σχέσεις.

Κατάφερε να παίξει σε 6 All Star Game και σήκωσε 2 πρωταθλήματα στους Λέικερς, το 2009 και το 2010. Μάλιστα το δεύτερο είχε την... υπογραφή του.

Το gazzetta.gr θυμίζει τις μεγάλες στιγμές του Πάου στον τίτλο του 2010, αλλά και τα συγκινητικά λόγια που έχει πει για τον φίλο του, τον Κόμπι.

Ο αείμνηστος Κόμπι Μπράιαντ πάντα έλεγε τα καλύτερα για τον Ισπανό και οι 2 τους είχαν εξαιρετικές σχέσεις, με τον Πάου να είναι δίπλα στην οικογένεια του Black Mamba και να βοηθά με όποιον τρόπο μπορεί. Πάντα εκεί για ότι χρειαστούν οι κόρες του και η Βανέσα, σαν καλός φίλος. Στον βαθμό που μπορεί είναι ο... προστάτης της οικογένειας ρου Κόμπι.

Μαζί με τον Μπράιαντ ήταν ένα απίθανο δίδυμο που αλληλοσυμπληρωνόταν τέλεια και ο ένας σεβόταν τον άλλο. Και έκανε τον συμπαίκτη του καλύτερο. Η αλληλοεκτίμηση και η αγάπη χαρακτήριζε αυτή την υπέροχη δυάδα που πανηγύρισε μαζί δύο πρωταθλήματα.

Ο Κόμπι είχε πει για τον Πάου: «Όταν ο Πάου θα αποσυρθεί, θα έχουμε τη φανέλα του δίπλα στη δική μου. Θα είναι μια σπουδαία βραδιά». Και φυσικά αυτό έγινε, μόνο που ο Κόμπι δεν γινόταν εκεί για να το χαρεί με τον φίλο του, να τον αποθεώσει, να τον αγκαλιάσει, να γελάσουν και να συγκινηθούν παρέα.

O Πάου ήταν καθοριστικός στο πρωτάθλημα του 2010, το τελευταίο δικό του και του Κόμπι στο ΝΒΑ. Αρχικά ήταν ο άνθρωπος που με δικό του επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι στο Game 6 μετά από άστοχο σουτ του Black Mamba, οι Λέικερς απέκλεισαν τους Θάντερ, ενώ η Οκλαχόμα ήταν έτοιμη να στείλει τη σειρά σε Game 7.

Για να φτάσουμε στο 7ο τελικό των Λέικερς με τους Σέλτικς. Εκεί όπου ο Πάου έδωσε σημαντικές λύσεις στα τελευταία λεπτά στο σκοράρισμα και στα ριμπάουντ που μάζεψε.

Στο 1:30 για το τέλος νίκησε 3 αντιπάλους και έδωσε αέρα 6 πόντων στην ομάδα του LA. Με το σκορ στο 76-79 στα 29 δευτερόλεπτα ο Κόμπι αστόχησε για τρεις, όμως ο Πάου ήταν πάλι εκεί για να πάρει το επιθετικό ριμπάουντ και να δώσει πάσα στον Black Mamba που κέρδισε βολές.

Οι Κέλτες ήταν με το ένα πόδι στην εντατική και ο Ισπανός τους αποτελείωσε, μαζεύοντας το αμυντικό ριμπάουντ μετά το χαμένο τρίπνοντο του Ρόντο και ενώ ο Γκαρνέτ παραμόνευε για να μειώσει στους 2 και να κάνει ματς πάλι θρίλερ. Τελείωσε τη σειρά των τελικών με 18.6 πόντους, 11. 6ριμπάουντ και 2.6 μπλοκ, όντας άξιος συμπαραστάτης του αξεπέραστου Kόμπι.

Κατά τη διάρκεια της απόσυρσης της φανέλας του λύγισαν και τα... τσιμέντα στο γήπεδο των Λέικερς. Ο Πάου Γκασόλ δάκρυσε όταν ξεκίνησε να μιλά για τον Κόμπι και έδειξε πόσο πολύ του λείπει.

«Δεν μπορώ να μην μιλήσω για το πρόσωπο που δεν βλέπω. Τον αδελφό που με ώθησε να γίνω καλύτερος παίκτης και άνθρωπος. Μου λείπει ο Κόμπι πάρα πολύ, όπως σε όλους και δεν μπορώ να κάνω κάτι παρά να είμαι δίπλα στην οικογένειά του. Τον αγαπάω και ελπίζω να ήταν εδώ. Θα ήταν περήφανος και ξέρω ότι ανυπομονούσε να είναι εδώ. Σε αγαπάω αδελφέ μου.

Είναι ένας απίστευτος οργανισμός οι Λέικερς. Σε σπρώχνουν να γίνουν ο καλύτερος που μπορείς, έχουν την Mamba Mentality. Ο Κόμπι με υποδέχθηκε και μου είπε, "πάμε να κερδίσουμε ένα δαχτυλίδι". Και εγώ είπα ότι... ''μέσα"», ανέφερε ο Πάου. Kατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κόσμος φώναζε «Κόμπι, Κόμπι» σε μια συγκινητική στιγμή.

“I miss him so much, like many of us do. … I love you brother.”



Pau on Kobe 💜 pic.twitter.com/0sCGTHbYBz