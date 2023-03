Ντέβιν Μπούκερ και Τζούλιους Ραντλ αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδες σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

Η ανάδειξη των κορυφαίων της περασμένης εβδομάδας έφερε στο τραπέζι τα ονόματα των Ντέβιν Μπούκερ και Τζούλιους Ραντλ, οι οποίοι με τις εξαιρετικές τους εμφανίσεις με τις φανέλες των Σανς και των Νικς αναδείχθηκαν MVPs για Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

Ο σταρ του Φοίνιξ, Μπούκερ, στις τρεις νίκες που μέτρησε η ομάδα του, είχε μέσο όρο 36 πόντους με 7.7 ασίστ και 5.3 ριμπάουν. Ενώ από την άλλη, ο Ραντλ ηγήθηκε με 29.5 πόντους, 8.3 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ στο 4-0 των Νεοϋορκέζων.

Μάλιστα, ο αρχηγός των Νικς βγήκε νικητής σε μία κούρσα που συμπεριλήφθηκε μεταξύ άλλων και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Other nominees...



West: Anthony Davis (LAL), Jamal Murray (DEN), Domantas Sabonis (SAC) and Jalen Williams (OKC)



East: Giannis Antetokounmpo (MIL), James Harden and Tyrese Maxey (PHI) and Immanuel Quickley (NYK) https://t.co/NCejPlhYtW