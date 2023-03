O Kέβιν Ντουράντ βρίσκεται πλέον στην θέση 13 των σκόρερ του ΝΒΑ.

Στους 20 πόντους σταμάτησε ο Κέβιν Ντουράντ στη νίκη των Σανς κόντρα στους Μπουλς με 125-101 και με αυτό τον τρόπο έφτασε τους 26.730 πόντους στην καριέρα του.

Αυτή η επίδοση τον ανεβάζει στην 13η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ, αφήνοντας πίσω του τον Όσκαρ Ρόμπερτσον. O KD έχει βάλει στόχο για την πρώτη δεκάδα και δεν θα αργήσει και αυτή η στιγμή. Αρχικά πρέπει να ξεπεράσει τους Χακίμ Ολάζουον, Έλβιν Χέις και Μόουζες Μαλόουν. Ο 10ος Μαλόουν μετρά 27.409.

Ο Ντουράντ από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο ΝΒΑ έδειξε πως είναι ξεχωριστός παίκτης και όσο περνούσαν τα χρόνια είναι ίσως ο μοναδικός παίκτης στη λίγκα που δεν μαρκάρεται, αφού μπορεί να... σε σκοτώσει με όποιον τρόπο θέλει, ενώ πάντα σουτάρει πάνω από τον προσωπικό του αντίπαλο, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Kevin Durant is now No. 13 all-time in scoring. 🔥 pic.twitter.com/fBn2dpiwmZ