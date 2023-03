Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα δωρίσει ένα εκατομμύριο δολάρια σε διάφορες υπηρεσίες που ασχολούνται με την ψυχική υγεία στην πόλη του Μιλγουόκι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αποτελεί γέννημα-θρέμμα του Μιλγουόκι. Θα είναι, ωστόσο, για πάντα ένα παιδί της αμερικανικής πόλης. Εκεί ζει εδώ και δέκα χρόνια. Εκεί βίωσε τις μεγαλύτερες μπασκετικές του επιτυχίες. Εκεί δημιούργησε τη ζωή και την οικογένειά του.

Η κίνησή του να προσφέρει στην κοινότητα μοιάζει ως λογική εξέλιξη. Το ίδρυμα που έχει δημιουργήσει και φέρει το όνομα του πατέρα του, Τσαρλς, πρόκειται να δωρίσει το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε διάφορα ιδρύματα, τα οποία ασχολούνται με την ψυχική υγεία και εδρεύουν στο Μιλγουόκι.

«Αποφασίσαμε ως οικογένεια να ενωθούμε και να δημιουργήσουμε αυτό το ίδρυμα, ουσιαστικά θέλουμε να κάνουμε αυτό που έκαναν άλλοι για εμάς. Να δώσουμε μία χείρα βοηθείας, να τους δώσουμε την ευκαιρία να κάνουν κάτι μεγάλο σε ό,τι θέλουν να κάνουν. Να τους προσφέρουμε βοήθεια για να βγουν εκεί έξω και να υλοποιήσουν τα όνειρά μας. Όπως έκανα και εγώ», είπε ο Giannis, μιλώντας για το ίδρυμα «Τσαρλς Αντετοκούνμπο».

BREAKING: According to the Charles Antetokounmpo Family Foundation, Giannis Antetokounmpo will be committing $1 million to mental health services in Milwaukee.



