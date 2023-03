O Kαρμέλο Άντονι επέλεξε την κορυφαία πεντάδα της Team USA όλων των εποχών, αλλά και των παικτών εκτός ΗΠΑ, βάζοντας μέσα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μετά τους Λουίς Σκόλα και Πάου Γκασόλ, o Καρμέλο Άντονι θα είναι και επίσημα ο τρίτος πρεσβευτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023 που θα διεξαχθεί σε Ιαπωνία, Φιλιππίνες και Ινδονησία.

Ο Μέλο που κυκλοφορεί ελεύθερος στο ΝΒΑ επέλεξε τις κορυφαίες πεντάδες της ιστορίας, όταν ρωτήθηκε για την Team USA, αλλά και για την Team International, δηλαδή μια ομάδα με παίικτες εκτός ΗΠΑ.

Στην Team International συμπεριέλαβε τους Τόνι Πάρκερ, Λούκα Ντόντσιτς, Μάνου Τζινόμπιλι, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Πάου Γκασόλ. Από την άλλη στην Τeam USA έβαλε τους Μάικ Τζέιμς, Μάικλ Τζόρνταν, Κέβιν Ντουράντ, Τσαρλς Μπάρκλεϊ και τον εαυτό του.

Ποια από τις δύο ομαδάρες που δημιούργησε ο Μέλο θα νικούσε σε μια σειρά best of seven;