Στους Ράπτορς θα συνεχίσει ο Μπάρτον, ενώ ο Ντράγκιτς αποδεσμεύτηκε από τους Μπουλς

Τέλος στη συνεργασία τους με τον Γκόραν Ντράγκιτς έβαλαν οι Μπουλς. Πλέον ο Σλοβένος γκαρντ κυκλοφορεί ελεύθερος και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Στο Σικάγο είχε 6.4 πόντους με 2.7 ασίστ με μόλις 15 λεπτά μέσο όρο.

Σημαντική κίνηση για τους Ράπτορς, οι οποίοι θα κάνουν δικό τους τον έμπειρο περιφερειακό Γουίλ Μπάρτον που έπαιξε τα τελευταία χρόνια σε Νάγκετς και Γουίζαρντς.

Δεν κατάφερε να πιάσει στην Γουάσινγκτον εκεί όπου μέτρησε μόλις 7.7 πόντους, όντας πεσμένος σε σχέση με τα όσα έκανε στους Νάγκετς. Free agent είναι και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που έμεινε ελέυθερος από το Τορόντο.

BREAKING: Toronto Raptors have waived Juancho Hernangomez & will sign free agent Will Barton.



Thoughts on the moves? 🤔 pic.twitter.com/1UtxLLWpbL