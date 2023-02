Το κοπλιμέντο του Τζέισον Τέιτουμ προς τους διαιτητές δεν εξελίχθηκε σε καλό, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος που είδε από τα αποδυτήρια τα τελευταία λεπτά της ήττας των Σέλτικς από τους Νικς.

Οι Μπόστον Σέλτικς δεν τα κατάφεραν στην έδρα των Νικς και ηττήθηκαν με 109-94, βλέποντας τον Τζέισον Τέιτουμ να βρίσκεται σε κακό βράδυ. Μία ήττα που μοιραία τους κόστισε και την πρώτη θέση της Ανατολής, στην οποία... σκαρφάλωσαν οι Μπακς.

Ο Τέιτουμ δεν ήταν στη βραδιά του με 14 πόντους και μόλις 1/9 τρίποντα, αλλά και μία αποβολή στο φινάλε, την πρώτη της καριέρας του. Τέσσερα λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης, ο σταρ της Βοστώνης δέχτηκε τη δεύτερη τεχνική ποινή του και πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια.

Όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου ήταν κάπως... ειρωνικός προς το μέρος των διαιτητών! «Τους είπα ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι από διαιτητές στο οποίο έχω συμμετάσχει. Προσπάθησα να τους κάνω ένα κοπλιμέντο αλλά δεν πήγε και πολύ καλά» ήταν τα λόγια του.

Οι διαμαρτυρίες του Τέιτουμ βέβαια έχουν μια βάση, αφού ζήτησε φάουλ σε δύο στιγμές στις οποίες προσπάθησε να σκοράρει. Την πρώτη φορά ήταν ο Τζος Χαρτ σε προσπάθειά του 24χρονου για κάρφωμα, ενώ τη δεύτερη ο Ράντλ του χτυπάει το δεξί χέρι με τους διαιτητές να κρίνουν πιθανότατα πως η φάση εμπίπτει στον κανόνα του «high five».

Lol this what I get for fouling Bron https://t.co/Tn4lXNJDCE