Ο Μαρκ Λάσρι πούλησε, έναντι του υψηλότατου τιμήματος των 3.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων τις μετοχές του στους Μιλγουόκι Μπακς στα αδέρφια Τζίμι και Ντι Χάσλαμ, ιδιοκτήτες των Κλίβελαντ Μπράουνς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς αλλάζουν χέρια. Με τον Μαρκ Λάσρι να πουλάει το μερίδιο των μετοχών του από τους πρωταθλητές του 2021. Το χρηματικό τίμημα των 3.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι το δεύτερο υψηλότερο σε αγοραπωλησία ομάδας του ΝΒΑ, μετά τα 4 δις που κόστισε η απόκτηση των Φοίνιξ Σανς στον Ματ Ίσμπια.

Οι νέοι ιδιοκτήτες των Μπακς είναι τα αδέρφια Τζίμι και Ντι Χάσλαμ, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους μία από τις διασημότερες ομάδες στο NFL, τους Κλίβελαντ Μπράουνς.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι δεδομένη, απομένει η έγκριση από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες των ομάδων του NBA.

Ο Λάσρι αγόρασε στους Μπακς το 2014, μαζί με τον Γουές Έντενς, έναντι 550 εκατομμυρίων δολαρίων και την εξαργύρωσε με ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό, μόλις 9 χρόνια, ένα νέο γήπεδο και ένα πρωτάθλημα μετά.

