Oι Μπακς τρέχουν ένα εντυπωσιακό σερί 13 νικών, ενώ οι Σπερς πάνε από το κακό στο χειρότερο.

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμο να αποχώρησε από το ματς με τους Χιτ με πρόβλημα στο γόνατο, ωστόσο οι Μπακς έδειξαν χαρακτήρα και έφτασαν τις 13 σερί νίκες.

Το Μιλγουόκι είναι αυτή τη στιγμή η πιο... καυτή ομάδα στη λίγκα, κάτι που φαίνεται από το 13/13, θέλοντας να στείλει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ενόψει και των playoffs που έρχονται. Δεύτερο καλύτερο σερί είναι τα πέντε θετικά αποτελέσματα των Σίξερς, ενώ από τέσσερις συνεχόμενες νίκες έχουν Νικς και Νάγκετς που εντυπωσιάζουν στη Δύση.

Bucks continue where they left off before the break extending their win streak to 13 after a win against the Heat. pic.twitter.com/5FFOc8B9tQ