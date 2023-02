Γουόριορς: Ο Πουλ το... έσταξε από το σπίτι του, έβγαλε γλώσσα και έβαλε τα... γυαλιά στον Κάρι (vid)

Ο Τζόρνταν Πουλ ντύθηκε Κάρι κόντρα στους Ρόκετς.

Ο γκαρντ των Γουόριορς το έβαλε λίγο πιο μπροστά από το κέντρο στη λήξη της περιόδου και το απόλαυσε. Έβγαλε τη γλώσσα του και έκανε χαρούμενο τον μετρ του είδους, Στεφ Κάρι. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως του... έβαλε τα γυαλιά. Και στην κυριολεξία, αφού ο ηγέτης των πολεμιστών που είναι τραυματίας, φορούσε τα γυαλιά του και πανηγύρισε. Στο ματς ο Κλέι καθάρισε το Χιούστον με 42 πόντους και 12 τρίποντα.

Δείτε τι έγινε

Jordan Poole after beating the first half buzzer 😛



Steph was loving it pic.twitter.com/TJAUyH30oU