Λίγη υπομονή ακόμα θα χρειαστεί να κάνουν οι Φοίνιξ Σανς για να δουν τον Κέβιν Ντουράντ στο παρκέ, με την επιστροφή του να είναι προγραμματισμένη για το παιχνίδι απέναντι στους Χόρνετς.

Ο Κέβιν Ντουράντ είχε τονίσει πως νιώθει καλύτερα το γόνατό του, ωστόσο το παιχνίδι απέναντι στους Μπακς το βράδυ της Κυριακής (26/02 - 20:00) δε θα το προλάβει.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια για τον KD, ο στόχος αυτού και των Σανς είναι να επιστρέψει στη δράση απέναντι στους Χόρνετς τα ξημερώματα της ερχόμενης Πέμπτης (02/03 - 2:00). Έτσι οι φίλοι των Σανς θα χρειαστεί να περιμένουν λίγο ακόμα ώστε να δουν τη δική τους big-3 στο παρκέ, με τον Ντουράντ να τους μετατρέπει άμεσα σε ένα από τα φαβορί για τη φετινή σεζόν.

Με τη φανέλα των Νετς έως τις 8 Ιανουαρίου, όταν και τραυματίστηκε, ο Ντουράντ μέτρησε 29.7 πόντους, 6.7 ριμπάουντ, 5.3 ασίστ και 1.5 κοψίματα μέσο όρο σε 36 λεπτά συμμετοχής.

