Απολαύστε όλα τα καρφώματα του διαγωνισμού καρφωμάτων σε ένα video ενός λεπτού.

Ο Ματ ΜακΚλάνγκ έδωσε ρέστα στον διαγωνισμό καρφωμάτων δεν είχε πρόβλημα να αναδείχθηκε νικητής. Βοήθησε να επιστρέψει η χαμένα αίγλη στον διαγωνισμό, αφού το πήρε σοβαρά και μας χάρισε εξαιρετικά καρφώματα.

Στο κορυφαίο κάρφωμα του πέρασε πάνω από δύο άτομα, ακούμπησε τη μπάλα στο ταμπλό και στη συνέχεια κάρφωσε ανάποδα. Ο Μέρφι το πάλεψε, αλλά ηττήθηκε στον τελικό. Πάντως στον διαγωνισμό έγιναν αρκετά εντυπωσιακά καρφώματα και από τους Σιμς και Μάρτιν, με το Bleacher Report να τα μαζεύει όλα σε ένα video 60 δευτερολέπτων.

Every dunk from tonight in 60 seconds 💥 pic.twitter.com/rmTzsYaei8