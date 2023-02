Αντετοκούνμπο σε Γουέιντ: «Είμαι μεγάλος θαυμαστής σου φίλε» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθέωσε τον Ντουέιν Γουέιντ κατά τη διάρκεια του Celebs Game του All Star Game

Την τύχη της Team Wade ανέλαβε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Celebs Game του All Star Game στη Γιούτα και οδήγησε την ομάδα στη νίκη σαν προπονητής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς είχε την ευκαιρία να τα πει με τον... θρύλο των Χιτ, Ντουέιν Γουέιντ, βγάζοντας του το καπέλο για τα όσα κατάφερε στην καριέρα του.

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής σου φίλε, την επόμενη ημέρα της κατάκτησης του τίτλου, έκανα story με σένα, τον Ντιρκ (Νοβίτσκι), τον Χακίμ (Ολάζουον) και τον Τιμ (Ντάνκαν). To κάνατε με τον σωστό τρόπο, είμαι μεγάλος θαυμαστής σου», ήταν τα λόγια του Greek Freak, με τον Flash να του ανταποδίδει την αποθέωση.

Tόσο ο Γιάννης όσο και Γουέιντ κατέκτησαν το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας τους χωρίς να έχουν κάποιο superstar δίπλα τους, κάτι που κάνει ακόμα πιο σπουδαία τη στιγμή τους.

"I'm a huge, huge fan of you bro."



Giannis having a moment with Dwyane Wade pregame. pic.twitter.com/ZBXzYliQvT