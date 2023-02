Η παρουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς μαγνητίζει τα βλέμματα πάντοτε, με τις αποδοκιμασίες να συνοδεύουν την παρουσία του στον τελικό του Super Bowl και τον ίδιο να απαντάει φορώντας... το στέμμα του.

Τα πάντα στον αθλητικό κόσμο των ΗΠΑ τη χθεσινή βραδιά γυρνούσαν γύρω από τον τελικό του Super Bowl. Οι Κάνσας Σίτι Τσιφς πήραν τον τίτλο, με αρκετούς σταρ του ΝΒΑ φυσικά να βρίσκονται στο γήπεδο.

Ένας εξ αυτών ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της λίγκας, ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο «βασιλιάς» παρακολούθησε τον μεγάλο τελικό αλλά μόλις εμφανίστηκε η εικόνα του στο jumbotron του γηπέδου δέχτηκε αποδοκιμασίες.

Αυτό όμως δεν τον ενόχλησε καθόλου, ίσα ίσα που βρήκε αφορμή να δείξει σε όλους ποιος είναι ο... βασιλιάς. Με τη χαρακτηριστική του κίνηση ο ΛεΜπρόν φόρεσε το στέμμα για να απαντήσει σε όσους τον αποδοκίμασαν.

Η σεζόν του όμως με τους Λέικερς μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική, αφού ο τελευταίος τραυματισμός του ενδέχεται να τον συνοδεύει για ολόκληρη τη σεζόν!

LeBron James is shown on the Jumbotron at the Super Bowl and the fans boo him 🗣️#NBA pic.twitter.com/RwOjyA9ZUN