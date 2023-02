Οι Λος Άντζελες Λέικερς δώρισαν ένα δακτυλίδι με 578 λευκά διαμάντια στον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ για να τον τιμήσουν για τα 38 χρόνια που διατήρησε τη θέση του 1ου σκόρερ στο ΝΒΑ.

Ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ είδε το ρεκόρ του να αλλάζει χέρια. Μετά από 38 ολόκληρα χρόνια. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ και οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν θέλησαν να αφήσουν παραπονεμένο τον θρυλικό αρχηγό τους.

Το δώρο της ομάδας του Λ.Α. ήταν ένα δακτυλίδι με 578 λευκά διαμάντια, με το κόσμημα να είναι γεμάτο από λεπτομέρειες από τα κατορθώματα του Τζαμπάρ.

Στη μία πλευρά είναι γραμμένοι οι πόντοι που μέτρησε (38.387) και το αριθμό της φανέλας του (33), ενώ στην άλλη υπάρχει η ημερομηνία που έγινε πρώτος σκόρερ (5/4/1984) και οι αριθμός 38 που συμβολίζει τα έτη που έμεινε στην κορυφή.

Στο πάνω μέρος υπάρχει ξανά το 33 και η κίνηση σήμα-κατατεθέν του Τζαμπάρ, το skyhook.

The L.A. Lakers gifted Kareem Abdul-Jabbar a custom, iced-out, gold ring with 578 diamonds to commemorate the NBA all-time scoring record Cap held for 38 years. https://t.co/Bf8yR9gF0q