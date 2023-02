Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ: «Ο ΛεΜπρόν είναι ο κορυφαίος της εποχής του, όλοι θέλουν να γίνουν σαν τον Τζόρνταν»

ΛεΜπρόν Τζέιμς ή Μάικλ Τζόρνταν. Ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ πήρε θέση στο μεγάλο δίλημμα που έχει φουντώσει τις τελευταίες μέρες στο ΝΒΑ.

Ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ είδε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς πριν από μερικές μέρες να τον προσπερνάει σε πόντους και να γίνεται ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ. Φυσικά δε θα μπορούσε να μην πάρει θέση για το ερώτημα που... βασανίζει τους πάντες, μετά τη νίκη των Μπακς επί των Λέικερς. Ποιος είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών.

Ο ΛεΜπρόν μπήκε για τα καλά στη συζήτηση μετά το τελευταίο του επίτευγμα αλλά ο Μάικλ Τζόρνταν, όπως είπε και ο έτερος θρύλος του ΝΒΑ έχει κατακτήσει τη φαντασία αρκετών ανθρώπων.

«Πιστεύω πως το όλο debate για τον GOAT είναι δύσκολο να καθοριστεί. Ποιος από όλους εδώ μέσα έχει δει τον Νατ Κλίφτον να παίζει; Οι περισσότεροι όχι. Αλλά είναι πίσω στη δεκαετία του '50 χωρίς το 24άρι. Οι διαφορετικές εποχές στο παιχνίδι, η προσθήκη του χρονομέτρου, το τρίποντο, υπάρχουν διαφορετικές εποχές.

Ο ΛεΜπρόν είναι σίγουρα ο καλύτερος παίκτης της εποχής του. Υπάρχουν κάποιοι που κυριάρχησαν στο παιχνίδι και άλλοι που κατέκτησαν τη φαντασία του κόσμου. Αυτό έκανε ο Μάικλ Τζόρνταν. Όλοι θέλουν να γίνουν αυτός, να πετύχουν ό,τι έκανε» ήταν τα λόγια του 75χρονου θρύλου των «ελαφιών» και των «λιμνανθρώπων».

Kareem Abdul-Jabbar on the GOAT debate:



"There are people that dominated the game, and then there are people that captured everybody's imagination. I think that's what Michael Jordan did. Everybody wanted to be him, to do what he did." pic.twitter.com/VhCuAd5EeO