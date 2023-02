Οι Λέικερς έχουν μια φρέσκια βασική πεντάδα πλέον μετά την αποχώρηση του Ράσελ Γουέστμπρουκ για το Ντάλας.

Τελικά έγινε η τριπλή ανταλλαγή για την οποία πάλευαν Λέικερς, Μινεσότα και Γιούτα τις τελευταίες ώρες. Οι... λιμνάνθρωποι απέκτησαν τους Ντ'Άντζελο Ράσελ, Μαλίκ Μπίσλεϊ και τον Τζάρεντ Βάντερμπιλτ.

Οι Μορμόνοι θα έχουν στο ρόστερ τους τον Ράσελ Γουέστμπρουκ μαζί με ένα pick πρώτου γύρου από τους Λέικερς. Tέλος οι λύκοι απέκτησαν τον Μάικ Κόνλεϊ και ένα pick δευτέρου γύρου.

Η ομάδα του ΛεΜπρόν που πριν μια μέρα έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ, σπάζοντας το ρεκόρ του Τζαμπάρ, δείχνει πολύ ενισχυμένη με τις νέες προσθήκες, γεμίζοντας το ρόστερ της και ανανεώνοντας την βασική της πεντάδα.

Πλέον οι... λιμνάνθρωποι θα ξεκινούν τα ματς με τον Ντ'Άντζελο Ράσελ στο «1» που επιστρέφει στην ομάδα, ο Μαλίκ Μπίσλεϊ θα είναι shooting guard, ο Ρούι Χατσιμούρα θα πάει στο «3», ενώ power forward θα ξεκινά ο ΛεΜπρόν, με τον Ντέιβις να είναι βασικός σέντερ. Καθόλου άσχημα για να ξεκινήσει αντεπίθεση και να μπουν στα playoffs.

What the Lakers' new starting five could look like 👀 pic.twitter.com/H49XOFLLmf