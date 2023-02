Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών και η Nike δεν θα μπορούσε να μην τον τιμήσει με ένα απίθανο διαφημιστικό σποτ.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγραψε ιστορία. Είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA, ξεπερνώντας τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Η Nike ήταν έτοιμη για τη στιγμή.

Μόλις ο Τζέιμς πέτυχε τον υπ αριθμόν 38.388 πόντο του το επόμενο μεγάλο διαφημιστικό της Nike έκανε την εμφάνισή του. Στηρίχθηκε στην παλιά καμπάνια του witness, δηλαδή όσων αντίκρισαν όσα έγιναν.

Παίζουν πολλές στιγμές από την καριέρα του, «ντυμένες» με ένα απίθανο γκόσπελ, το οποίο αφού εξυμνεί τον Τζέιμς καταλήγει σε μία απίστευτη πανδαισία, όπου αναζητούνται οι... μάρτυρες της επικής στιγμής που έζησε ο Τζέιμς.

Δείτε το βίντεο:

20 years later, we are who we’ve always been – Witnesses to @KingJames never-ending greatness. 👑 #WitnessGreatness pic.twitter.com/QP9nY8RfZD