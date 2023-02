Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ θα βρεθεί στο διαγωνισμό τριπόντων στο All Star Game της Γιούτα.

Ο ηγέτης των Μπλέιζερς επιλέχθηκε στους αναπληρωματικούς της Δύσης και θα συμμετέχει σε άλλο ένα All Star Game στην καριέρα του, περιμένοντας να δει αν θα τον επιλέξει τελικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ή ο ΛεΜπρον Τζέιμς στην ομάδα του.

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ θα δώσει τη μάχη του και στον διαγωνισμό τριπόντων και θα λάβει μέρος για τρίτη φορά στην καριέρα του, ψάχνοντας τον πρώτο του τίτλο. Είχε αποτύχει να πατήσει την κορυφή τόσο το 2014 όσο και το 2019. Ένας αντίπαλος του που έχει γίνει γνωστός για τον φετινό διαγωνισμό θα είναι ο εξαιρετικός Μπάντι Χιλντ.

Φέτος ο Dame μετρά 37.2% στα τρίποντα, ενώ είναι δεύτερος στη λίγκα στα εύστοχα τρίποντα ανά ματς με 4.1 πίσω από τον Κάρι που έχει 4.9 και είναι στην κορυφή.

Portland Trail Blazers star Damian Lillard intends to participate in the 3-Point Contest at All-Star Weekend in Salt Lake City, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.