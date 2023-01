Στα 4 παιχνίδια με 60+ πόντους έφτασε ο Ντέμιαν Λίλαρντ, όσα δηλαδή μετράει ο Τζέιμς Χάρντεν αλλά και ο... Μάικλ Τζόρνταν.

Δεν ήταν ακριβώς Dame Time, αλλά αυτά που έκανε ο Λίλαρντ κόντρα στους Τζαζ ήταν μοναδικά. Ο σούπερ σταρ των Μπλέιζερς πέτυχε 60 πόντους και ισοπέδωσε τη Γιούτα, δίνοντας μία νότα αισιοδοξίας για τα play-in στην ομάδα του.

Αυτή ήταν η 4η φορά που ο Λίλαρντ σκοράρει 60 ή περισσότερους πόντους σε ένα παιχνίδι του ΝΒΑ. Η αρχή έγινε τον Νοέμβριο του 2019 κόντρα στο Μπρούκλιν, με την πρώτη του 60άρα, για να ακολουθήσουν δύο επιδόσεις με 61 πόντους, απέναντι σε Γκόλντεν Στέιτ και Μάβερικς το 2020.

Η 4η ήταν και η πιο αποδοτική αφού ο Ντέιμ σκόραρε με 72.4% εντός παιδιάς, ευστοχώντας σε 21 από τις 29 του προσπάθειες, οι 9/15 εκ των οποίων σε τρίποντο, δίπλα σε 8 ασίστ, 7 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Ο Λίλαρντ με αυτόν τον τρόπο έπιασε τους Μάικλ Τζόρνταν και Τζέιμς Χάρντεν σε... 60άρες. Οι τρεις που αναφέραμε μετρούν πλέον 4 παιχνίδια με 60+ πόντους. Μπροστά τους βρίσκεται με 6 τέτοια ματς ο αείμνηστος Κόμπι Μπράιαντ, ενώ πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν με 32!

Tonight was the 4th 60+ point game of Damian Lillard’s career. Only 5 players in NBA history have 4 or more such games:



Wilt Chamberlain: 32 Games

Kobe Bryant: 6 Games

James Harden: 4 Games

Michael Jordan: 4 Games

Damian Lillard: 4 Games pic.twitter.com/WcHMkZQb7r