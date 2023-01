Οι 33 πόντοι του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν αρκετοί για να χαρίσουν στους Μπακς τη νίκη με 107-99 επί των... μισών Νάγκετς!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει επιστρέψει και οι Μπακς (31-17) είναι μια διαφορετική ομάδα. Μπορεί απέναντι στους Νάγκετς (34-15) να μην είχαμε τη «μάχη» των τελευταίων MVPs, αφού πέραν του Μάρεϊ και του Πόρτερ Τζούνιορ, απών ήταν και ο Γιόκιτς και έτσι η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων μετά την 33άρα του Γιάννη ήταν το τελικό 107-99.

Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τον αγώνα με διπλές φιγούρες και στα ριμπάουντ (14), ενώ μοίρασε και 4 ασίστ πέραν των 9/15 σουτ που μέτρησε.

Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις ο Χόλιντεϊ που σκόραρε 20 με 5 ριμπάουντ και 3 τελικές πάσες, ενώ ο Πατ Κόνατον έγραψε 19 πόντους και 12 ριμπάουντ για το δικό του double-double. Στη δική του σταδιακή επιστροφή, ο Μίντλετον από τον πάγκο σε 15 λεπτά σκόραρε 10 πόντους.

