Πορζίνγκις: «Ο Καρμέλο πρέπει να επιστρέψει στο ΝΒΑ»

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Καρμέλο Άντονι.

Ο Λετονός ψηλός έχει συνεργαστεί με τον Καρμέλο Άντονι στους Νικς, τότε που ο Μέλο ήταν στα καλύτερα του, παίζοντας στο κορυφαίο επίπεδο της καριέρας του μετά τα δυνατά χρόνια του στους Νάγκετς. Ο Πορζίνγκις πήρε θέση για το γεγονός πως ο Καρμέλο ακόμα δεν έχει βρει ομάδα και κυκλοφορεί ελεύθερος και στάθηκε στο πλευρό του.

«Ο Καρμέλο θα πρέπει να επιστρέψει στο ΝΒΑ», ήταν τα λόγια του Λετονού. O έμπειρος σκόρερ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Λέικερς, εκεί όπου είχε 13.3 πόντους και 4.2 ριμπάουντ σε 69 ματς. Είναι ένατος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ με 28.289 και κυνηγά τον όγδοο Σακίλ Ο'Νίλ που έχει 28.596.

Kristaps Porzingis on Carmelo Anthony:



“He should be back in the league.”



(via @LandonBuford) pic.twitter.com/mHsfob9TCa