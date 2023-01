Ράιλι: «Χωρίς τον GOAT Τζαμπάρ δεν θα παίρναμε πρωταθλήματα»

Ο Πατ Ράιλι υποκλίθηκε στον Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ, χαρακτηρίζοντας τον GOAT

Είναι ένας από τους σπουδαιότερους προπονητές και executive στην ιστορία του ΝΒΑ, έχοντας πανηγυρίσει 7 πρωταθλήματα. Τέσσερα με τους Λέικερς του Μάτζικ Τζόνσον και του Τζαμπάρ στα 80s και άλλα τρία με τους Μαϊάμι Χιτ. Πλέον είναι πρόεδρος των Χιτ, όμως δεν ξεχνά τα όσα πέρασε στους... λιμνάνθρωπους με τον Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ και υποκλίθηκε στο μεγαλείο του, χαρακτηρίζοντας τον GOAT.

«Δεν θα κερδίζαμε πρωταθλήματα χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας που είχε το κορυφαίο... όπλο στην ιστορία του παιχνιδιού. Το skyhook ήταν ασταμάτητο. Στο τελευταίο λεπτό του ματς, η μπάλα πήγαινε σε ένα τύπο. Ο Καρίμ ήταν ο τύπος και πάντα θα είναι αυτός ο τύπος», ήταν τα λόγια του «Godfather».

Σπουδαία λόγια από μια τεράστια προσωπικότητα για άλλη μία σπουδαία προσωπικότητα και κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της λίγκας.

Pat Riley:



“We don’t win championships without the greatest player in the history of the game, who had the greatest weapon in the history of the game. The skyhook was unstoppable. Last minute of the game, it’s going to one guy. Kareem was the guy, and he’ll always be the guy.” pic.twitter.com/WyjcnHTcYa