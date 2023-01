O Γιάννης Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο κι έτσι δεν θα αγωνιστεί ούτε στο εκτός έδρας ματς των Μπακς με τους Καβαλίερς τα ξημερώματα της Κυριακής 22/1.

Οι Μπακς δοκιμάζονται στην έδρα των Καβαλίερς (22/1, 2:30) ωστόσο ο Μάικ Μπουντενχόλζερ εξακολουθεί να μην υπολογίζει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα απουσιάσει για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι των «Ελαφιών» στη regular season.

Ο Greek Freak ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο και αυτό το πρόβλημα του έχει στερήσει το δικαίωμα συμμετοχής από τα τέσσερα τελευταία ματς των Μιλγουόκι Μπακς. Με το ρεκόρ των πρωταθλητών του 2021 σε αυτές τις αναμετρήσεις να είναι 2-2.

Φέτος ο Αντετοκούνμπο μετράει 31 πόντους, 11.9 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ σε 35 συμμετοχές ενώ τα «Ελάφια» βρίσκονται στη δεύτερη θέση της Ανατολής με 29-16. Εκτός δράσης παραμένει ο Κρις Μίντλετον ενώ δεν είναι διαθέσιμος ο Σερζ Ιμπάκα που αναμένεται να αποχωρήσει με trade.



The Bucks have downgraded Giannis Antetokounmpo to OUT for tonight’s game in Cleveland. https://t.co/lo97LjW80g