Ο Λούκα Ντόντσιτς έλαβε το προσωπικό του... τανκ, ένα φορτηγό, το οποίο κόστισε 250 χιλιάδες δολάρια.

Ο Λούκα Ντόντσιτς απέκτησε το δικό του φορτηγάκι, ακολουθώντας την παράδοση του Τέξας. Μόνο που αυτό που αγόρασε, μοιάζει βγαλμένο από ταινία με σενάριο, το οποίο επιβάλλει κάποιας μορφής Αποκάλυψη!

Το όχημα, με τις έξι ρόδες, έκανε την εμφάνισή του στην έδρα των Ντάλας Μάβερικς πριν από μερικές ημέρες, με το TMZ να αναφέρει ότι η κατασκευή του κόστισε στο Σλοβένο 250 χιλιάδες δολάρια!

Η εταιρία Apocalypse Manufacturing έλαβε την παραγγελία, αφού ο Ντόντσιτς είδε μερικές από τις δημιουργίες τους στο Tik Tok. Και έχει σχεδόν τα πάντα. Νυχτερινή και θερμική όραση, κόρνα που παραπέμπει στον ήχο που βγάζει αυτή ενός τρένου, φιάλη νίτρο για να αυξήσει την ταχύτητα, ηχοσύστημα που μπορεί να ακουστεί σε όλο το... Τέξας και κάτι ακόμα.

Τη δυνατότητα απελευθέρωσης ατμού από το μπροστά μέρος, που μοιάζει σαν έναν ταύρο να βγάζει αέρα από τα ρουθούνια του.

Luka pulled up in a TANK ahead of tonight's game 😳🚛



(via @MarkJonesESPN) pic.twitter.com/uOIKJ5IDgv