ΛεΜπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς τα έδωσαν όλα στην ματσάρα των δύο παρατάσεων και μετά το τέλος έδειξαν πόσο σέβονται ο ένας τον άλλον.

Οι Μάβερικς πήραν τη νίκη μέσα στο LA κόντρα στους Λέικερς στην ματσάρα των δύο παρατάσεων, με τον Λούκα Ντόντσιτς να κάνει παπάδες με 35άρα και triple double.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, την παράσταση έκλεψε η αγκαλιά του ΛεΜπρόν Τζέιμς με τον ηγέτη των Μάβερικς. Δύο τεράστιοι παίκτες που έδειξαν πόσο εκτιμούν και σέβονται τον μεγάλο αντίπαλο τους. Φοβερό στιγμιότυπο για δύο τεράστιες προσωπικότητες του ΝΒΑ και το παγκόσμιου μπάσκετ.

Δείτε τους να τα λένε σε μια πολύ όμορφη στιγμή

It's all love between Bron and Luka after a heated 2OT battle 🙌 pic.twitter.com/fPjDm4lzig