Για τον Λούκα Ντόντσιτς το step-back τρίποντο είναι άλλη μία μέρα στη δουλειά και αυτό αποδεικνύεται από τα νούμερά του στο ΝΒΑ.

Η λίστα με τους... μπόμπερ του ΝΒΑ διαρκώς αυξάνεται, κάτι που ανάγκασε τον Γκρεγκ Πόποβιτς να μιλήσει με αρκετή δόση σαρκασμού για τετράποντα και πεντάποντα. Ωστόσο είναι πάντα όμορφο να βλέπεις τον τρόπο με τον οποίον εκτελούν από την περίμετρο παίκτες σαν τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο εκπληκτικός Σλοβένος πραγματοποιεί άλλη μία σεζόν που... σπάει τα κοντέρ και σύμφωνα με τον αναλυτή του ΝΒΑ, Κερκ Γκόλντσμπερι, είναι και ο πιο επικίνδυνος παίκτης για να εκτελέσει με step back. Άλλωστε δεν είναι και λίγες οι φορές που δήλωσε πως το είδωλό του ήταν ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος είχε στην μπασκετική του ζωή αρκετά τέτοια σουτ.

Όπως παρουσίασε στο twitter, ο Ντόντσιτς μετράει 80 τρίποντα με αυτόν τον τρόπο, μακριά από κάθε άλλον, αφού ο δεύτερος Ντόνοβαν Μίτσελ στη λίστα έχει μόλις 36, για να ακολουθήσουν οι Χέρτερ με 31 (το μεγαλύτερο ποσοστό ευστοχίας με 56.4%), Χάρντεν με 30 και ο Κάρι με 28.

Αναμφίβολα τα λόγια του Πόποβιτς έχουν δόση αλήθειας, αφού υπάρχουν στιγμές που τα σουτ του Ντόντσιτς δεν μπορούν να μαρκαριστούν από οποιαδήποτε άμυνα, με κανέναν τρόπο.

Luka Doncic has made twice as many Stepback 3s as anyone else this year



Stepback 3s 2022-23 Season

Total 3PM and (3P%)

1. Luka Doncic ..... 80 (39.0)

2. D. Mitchell ....... 36 (48.7)

3. Kevin Huerter .... 31 (56.4!)

4. James Harden ... 30 (40.0)

5. Stephen Curry ... 28 (44.4) pic.twitter.com/XG5c9r4apm