Οι Μιλγουόκι Μπακς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έχουν τη δική τους ελληνική κερκίδα στο Τορόντο για το ματς με τους Τορόντο Ράπτορς.

Περίπου 500 Έλληνες που ζουν στον Καναδά θα βρεθούν στις εξέδρες της Scotiabank Arena για χάρη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον αποψινό αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Τορόντο Ράπτορς (02:30 ξημερώματα Πέμπτης, 5/1).

Οι Μπακς αγωνίστηκαν και πριν από 24 ώρες με τον Αντετοκούνμπο να κάνει μία εμφάνιση 55 πόντων και να σπάει όλα τα κοντέρ, προτού - μαζί με την υπολοιπη ομάδα - επιβιβαστεί στην πτήση για το Τορόντο.

Πλέον, οι Ελληνες της πόλης περιμένουν την εμφάνιση του Giannis στο ματς απέναντι στους Ράπτορς για να κάνουν κάτι αντίστοιχο με αυτό που συνέβη το 2018, όταν και πάλι μεγάλος αριθμός Ελλήων είχε αποθεώσει τον Αντετοκούνμπο.

Thousands of Greeks serenaded @giannis_an34 in Toronto after tonight's game!! 🇬🇷💪 pic.twitter.com/aDNmuqhWi9